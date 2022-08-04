Suda ısınmak icin zeybek oynadılar

OYUNCU çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, Çeşme'de objektiflere takıldı. Bir beache gelen iki oyuncu, önce şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet etti, ardından da günün sonuna doğru denize girdi. Suyun soğuk olması Aral'ı zorlarken, Serkan Keskin duruma hemen el koydu.

İLK GÜNKÜ GİBİ AŞIKLAR

SEVGİLİSİNİN ısınması için çözümü zeybek oynamakta bulan Keskin, denizin ortasında kollarını kaldırıp oynamaya başladı. Sevgilisine eşlik eden Meriç Aral ise hem eğlendi hem de ısınmış oldu. Yaklaşık 4 yıllık birliktelikleri bulunan ikilinin, hala ilk günkü gibi aşk dolu halleri de dikkatlerden kaçmadı. Denize girerken birbirlerine sarılıp öpen Aral ve Keskin, suyun içinde de aynı yakınlığı göstermekten çekinmedi. ERCAN AKGÜN