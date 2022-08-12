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Haberler Sarmaşık Sosyetik güzel ve eşinin romantik tatili

Sosyetik güzel ve eşinin romantik tatili

‘SÜREYYA’ isimli özel yapım tekneleriyle Türkbükü’ne gelen Süreyya Yalçın Baran ve eşi Ozan Baran, birlikte gün batımını izledi

12.8.2022

Sosyetik güzel ve eşinin romantik tatili

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın Baran, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Eşi Ozan Baran ile yeni aldıkları 40 metre uzunluğundaki gulet teknede gün batımını izleyen çift, oldukça mutlu görünüyordu. Çiftin Süreyya isimli özel yapım tekneleriyle Eylül ayında mavi tura çıkacağı öğrenildi.

KAZAK MİLYARDER BODRUM'DA
GÖCEK, Marmaris ve sonrasında Bodrum Yalıkavak açıklarına demir atan dünyaca ünlü kazak milyarder Alijan Ibragimov, yaz tatilini sürdürüyor. 101 metre uzunluğundaki mega yatı ile gelen kazak milyarderin Bodrum'da kaç gün kalacağı ise merak konusu oldu.

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