  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bayıltan savunma

Bayıltan savunma

Sunucu Ece Erken, eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, sanık Kadir Yasak savunma yaparken, fenalaştı. Baygınlık geçiren ve ağlayarak salondan çıkan Erken’in başını sandalyeye çarptığı öğrenildi.

17.8.2022

Bayıltan savunma

Bakırköy'de Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın "Bana ve aileme küfür ediyordu, olay bu yüzden yaşandı. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim" sözleri üzerine Ece Erken fenalaşarak kafasını sandalyeye çarptı. Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in, avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı.



DURUŞMA SONUNA KADAR DAYANAMADI
Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA