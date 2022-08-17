Bayıltan savunma

Bakırköy'de Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın "Bana ve aileme küfür ediyordu, olay bu yüzden yaşandı. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim" sözleri üzerine Ece Erken fenalaşarak kafasını sandalyeye çarptı. Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in, avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı.





DURUŞMA SONUNA KADAR DAYANAMADI

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık" dedi.