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Haberler Sarmaşık Manisa’da yıldızlı zafer

Manisa’da yıldızlı zafer

Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı İbrahim Tatlıses’ten Hande Yener’e kadar birçok yıldız sanatçının katılacağı konserlerle kutlanacak.

25.8.2022

Manisa’da yıldızlı zafer

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla coşkusuyu katlamak adına birbirinden güzel organizasyonlar düzenleyecek. Etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ile başlayıp 8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne kadar sürecek. Kurtuluş günleri etkinlikleri kapsamında Deniz Seki, Kutsi, Melek Mosso, Volkan Konak, Berkay, Uğur Aslan, Muazzez Ersoy, Kibariye, Koray Avcı, Hande Yener, Murat Dalkılıç, Şevval Sam ve İbrahim Tatlıses gibi yıldız isimler sahne alacak.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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