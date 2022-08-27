Çocuklar AliA Ajans ile hayallerine yürüyor

TÜRKİYE'DEKİ dizi, sinema ve reklam filmi projelerinin setlerine oyuncu sağlayan AliA Ajans, başarılı projelerde ismini duyurmaya devam ediyor. Nitelikli oyuncu ekibi ile yapım firmalarının oyuncu ihtiyacı için tercih ettiği AliA Ajans, çocuk oyuncuları ile de dikkat çekmeye başladı. Çocuk oyuncularının neden bu denli tercih edildiği hakkında açıklama yapan ajans yetkilileri, "Tüm oyuncularımız çok özel. Ancak özellikle çocuk oyuncuların setlerde ayrı bir yeri var. Her çocuk yetenekli ve özeldir ama önemli olan bu yeteneği ortaya çıkarmaktır. Çocuk oyuncular ile çalışmaktan ayrı bir keyif alıyoruz" dediler.

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