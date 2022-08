HER yıl yaz tatilini ailesiyle birlikte Çeşme'de değerlendiren ve bu sezon uzunca bir tatil yapan ünlü oyuncu ve program sunucusu Şoray Uzun, eşi Elçin hanım ve en küçük oğulları Selim Can (6) ile Boyalık Beach Hotel'de görüntülendi. Yüzmeyi yeni yeni öğrenen ve ilk önce babasının ensesinde denize giren Selim Can, bir süre sonra kollukları takarak suyun üzerinde kalmaya çalıştı. Uzun çifti, yüzmeye epey hevesli olan oğullarının azmini görünce ona destek olup cesaret verdi.

ERCAN AKGÜN