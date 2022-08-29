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Haberler Sarmaşık Ekip arkadaşlarını engelledi

Ekip arkadaşlarını engelledi

İbiza tatilinden dönen şarkıcı Ece Seçkin, Çeşme The Beacch’te verdiği konserde itirafta bulundu: İbiza’da 20 bin kişiyle parti yaparken üst üste gelen mesajların sonu gelmeyince ekip arkadaşlarımı telefonda engelledim.

29.08.2022, 06:50

Ekip arkadaşlarını engelledi

Ece Seçkin, haftasonu Çeşme The Beach'de konser verdi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle az daha iptal edilen ve sonrasında havanın açmasıyla birlikte gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan Seçkin, şarkıları kadar neşeli kişiliğiyle de eğlenceli bir program sundu. Plaj etkinliği olduğu için dinleyicilerin bikini, mayo ve şortlarla izlediği konsere genç popçu yırtmaçlı bir elbiseyle çıkmayı tercih etti.

'BEN SİZİ ÇOK ÖZLEDİM'
10 gündür İbiza'da tatilde olan ve tatil sonrası kendi ekibiyle ilk buluşmayı yaşadığını belirten Ece Seçkin, "Sevgili orkestra arkadaşlarım nasılsınız? Ben tatildeyim diye bozulanlar var galiba. Ben sizi çok özledim ve her akşam, her günbatımı sizleri düşündüm" diyerek espriyle karışık dalgasını geçti. Tatildeyken ekipten gelen mesajları çok fazla dikkate almadığını itiraf eden ünlü popçu, "İbiza'da 20 bin kişiyle parti yaparken klavyecimiz Ercan'ın üst üste gelen mesajlarını okumaya çalışıyorum. Baktım sonu gelmiyor, ben de engelledim. N'apayım. Bugün konser bitsin yine engelleyeceğim" şakasıyla arkadaşlarını kızdırmaya çalıştı.

ERCAN AKGÜN

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