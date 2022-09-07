100. yıl kutlamaları Hande’yle taçlandı

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde Hande Yener sahne aldı. Ünlü popçu, seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve enerjisiyle konsere gelen binlerce Salihlili hayranını coşturdu.

SAHNEDE GÖZ DOLDURDU

İKİ saatten fazla sahnede kalan Hande Yener, dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyleyerek unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü sanatçı, dans ekibi ile birlikte konseri izleyenleri hayran bıraktı. Salihlilileri selamlayan Hande Yener, "Bugün Salihlimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Atamızı, saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sizlerle buluşturan değerli Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Zeki Kayda, Hande Yener ile birlikte sahnede 100. yıl pastasını kesti.

■ CÜNEYT HASÇELİK