Bir tesadüf tüm gerçekleri yıkar

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak' izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği 'Aldatmak' dizisi çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor.

MERAK UYANDIRDI

Sezona damgasını vuracak dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu otururken senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunuyor. Aldatmak'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı diziye dair merak edilenleri artırdı. İzleyicileri sezon boyunca atv ekranına kilitlemeye hazırlanan dizi usta oyunculukları ve çarpıcı hikâyesiyle çok beğenilecek. 'Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi önemli isimler yer alıyor. Aile mahkemesi hakimi Güzide'nin ailesiyle olan ilişkileri üzerinden ilerleyecek olan hikaye, karakterin hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçeklerin bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olmasıyla bambaşka bir yöne evrilecek.