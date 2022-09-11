Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçirdiği kazada kolunu kaybeden 21 yaşındaki Umut Soner Kara'ya umut olacak. Levent, Aydın konserinde sahnede Soner'e protez kol takılacağı sözünü verdi. Umut Soner Kara, "Haluk abiye çok teşekkür ederim kendisi çok kişiye yardım etti. Bana da yardım edeceğini duymak beni çok mutlu etti. Allah ondan razı olsun o günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

BETON BARİYERE ÇARPTI

Aydın'ın Çine ilçesi Söğütçük mevkiinde 21 Kasım 2021'de meydana gelen kazada Emre Samsa, 09 AFT 456 plakalı motosikletiyle aşırı hızla girdiği virajı alamayarak bariyere çarptı. Motosikletin savrulmasıyla sürücü Emre Samsa ile arkasındaki arkadaşı Umut Soner Kara yere düşerek metrelerce sürüklendi. Bu sırada beton bariyere çarpan Kara'nın sağ kolu dirseğinden koptu.

Sağ kolunu tamamen kaybeden, sol kolu da felç kalan gencin, kollarıyla birlikte astsubay olma hayali de yok oldu. Geçirdiği zor günlerin ardından hayata tutunan Umut Soner'in protez kol tedavisi için ailesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. AHBAP Platformu ile Türkiye'nin dört bir yanında zor durumda olanların yardımına koşan Sanatçı Haluk Levent, Soner'e de sahip çıktı.

'DAHA ÖNCE DE TAKTIK'

AYDIN'A konser için gelen Haluk Levent, Umut Soner Kara için başlatılan kampanyadan haberdar oldu. Levent, konserde kendisine ulaşan gencin ailesine sahnede protez kol sözü verdi. Levent, sahnede, "Soner için protez kol kampanyası başlatılmış. Protez kol çok taktık. Aydın halkının önünde sana söz veriyorum. O protez kol Soner'e takılacak" diye konuştu. Konserin ardından Soner ve ailesiyle de bir araya gelen Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da gencin kampanyasına hayırseverlerden destek istedi.

KAZIM YÖRÜKÇE