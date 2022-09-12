Herkes onları konuştu!

YAPIMCILIĞINI Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Ailemizİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra TT oldu ve bölüm sonuna kadar da orada kalmayı başardı. Aynı zamanda dizinin sevilen çiftleri Asiye ve Doruk'u ifade eden #AsDor, karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran da ayrı ayrı TT listelerine girdi.