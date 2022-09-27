Ela’yı kucaklarına aldılar

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden 2020 yılında Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

SEVENLERİYLE PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.