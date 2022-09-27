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Haberler Sarmaşık Ela’yı kucaklarına aldılar

Ela’yı kucaklarına aldılar

Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin ikinci bebeği dünyaya geldi. Özil yaptığı paylaşımda, “Allah’a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela” dedi

27.9.2022

Ela’yı kucaklarına aldılar

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden 2020 yılında Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

SEVENLERİYLE PAYLAŞTI
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.

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