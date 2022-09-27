Tescilli güzellerden kadın dayanışması

1984-1986'da Türkiye ve Avrupa güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu ile Neşe Erberk, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kadın üreticilere destek olmak için el ele verdi. Erberk'in açtığı okullarda kullanılan el emeği ürünleri Kuşadalı kadınlar üretiyor.

İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Kuşadası'nda geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Neşe Erberk Anaokulu'nun eğitim yılı açılış resepsiyonu, tescilli güzelleri buluşturdu. Caferli'de yaşamını sürdüren Nazlı Deniz Kuruoğlu ile Neşe Erberk'i bir araya getiren resepsiyona Kuşadası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) damga vurdu. Kadınlara destek amacıyla Türkiye'deki tüm okullarında kullanılan el emeği ürünleri KUŞAKK'tan karşılayan Erberk, son ziyaretinde de yeni siparişler getirdi. Erberk okulları ile KUŞAKK arasında 2 yıl önce kooperatif üyesi Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun girişimleri ile başlayan işbirliği, "Tescilli dayanışma" olarak takdir topladı. Buluşmada kraliçelere Kuşadası'nda yaşayan ünlü dansçı Burçin Orhon da eşlik etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE