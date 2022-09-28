  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Mega yat ‘Titan' Fethiye'ye geldi

Mega yat ‘Titan' Fethiye'ye geldi

28.9.2022

Mega yat ‘Titan’ Fethiye’ye geldi

DÜNYANIN en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi. Dev yat, Rus milyarder Alexander Abramov'a ait.

■ MURAT YALÇIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA