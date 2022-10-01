‘Aldatmak’ izleyiciden tam not aldı

atv'nin çok ses getiren yeni dizisi Aldatmak, perşembe akşamını lider bitirdi. Aldatmak, reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu.

İHANETİN ARDINDAN...

Dizinin ikinci bölümü yine heyecanla izlendi. Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkışıyla herkes şok yaşadı. Güzide ihanetin üzerine Oylum'un kaza haberiyle bir kez daha sarsıldı. Soluğu Ankara'da alan Güzide, kızının kazası hakkında bilgi edinmeye başladı. Tim'in ortadan kaybolmasıyla Oylum'un başı daha da belaya girdi. Sezai'nin Güzide'nin yanında olmasıyla Tim'in yurt dışına kaçması engellendi ancak Oylum'un davası henüz bitmedi. Tüm aile İstanbul'a döndüğünde ise Oylum yalanlarına yenilerini ekledi.

KIZINDAN DARBE ALDI

Oylum'u yalnız bırakmayan Tolga, onun masumiyetinin ispatı için çalışmalara başladı. Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan çözüm arayışına girdi. Lara ve Kaan'ın arkasından çevirdiklerinden habersiz olan Ozan, Kaan'ın aklına uyarak hata üstüne hata yaptı. Motor kazasını Tim'in yaptığını gösteren kamera kayıtlarının silinmesiyle dava Oylum'un aleyhine bir seyre girdi.

ÜÇ KATEGORİDE LİDER

İkinci bölümüyle ekrana gelen dizi, reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.