SMA’lı çocuklar yararına konser

SMA hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak ve İzmir'de yaşayan SMA hastalarına tedavilerinde destek olmak için 13 Ekim'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Feridun Düzağaç'ın sahne alacağı bir dayanışma konseri düzenlenecek. Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler ise 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sadece SMA hastalarına destek olmak isteyenler için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Ayrıntılı bilgi için izmir.art adresi ziyaret edilebilir.

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