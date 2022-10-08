‘Aldatmak’ zirveyi kimseye kaptırmıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği sezonun en iddialı dizilerinden Aldatmak, üçüncü bölümü ile reytinglerde bir kez daha rakip tanımadı. Yapım, yüzde 5,58 reyting ve yüzde 14,97 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA DA LİDER

#Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan üçüncü bölümde, Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık ise, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü. Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Sinirine hakim olamayan Tarık oğluna tokat attı. Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü.

HERKESİ ŞOKE EDEN KARAR

Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi. Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü! Ozan, Kaan'ın yaptıklarını ifşa etmeye uğraşırken, Lara'nın Kaan'la birlikte olduğunu öğrendi. Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada kendini korumak isterken Kaan'ı yaraladı. Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti. Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.

TÜM TÜRKİYE ATV İZLEDİ

TÜRKİYE'NİN en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 6 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen televizyon kanalı atv oldu. Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci ve gönüllere taht kuran program Esra Erol'da üçüncü olarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen ilk 3 yapımın sahibi atv oldu.