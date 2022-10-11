‘Kim Bu Aile’ İzmirlilerle buluştu

komedi filmi 'Kim Bu Aile'nin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ ve yönetmen Bedran Güzel, haftasonu İzmir Agora AVM'de düzenlenen özel gösterimle İzmirlilerle buluştu. Ekip yoğun bir sevgi seliyle karşılaştı. Dakikalarca alkışlanan oyuncular ve yönetmen, sinema salonuna geçmeden önce seyircilerle hatıra selfiesi çekildi. İzmir'e gelmekten çok mutlu olduklarını belirten oyuncular, filmdeki aksiyon sahneleri için özel eğitim aldıklarını ve bu sahneleri çekerken zorlanmalarına rağmen çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

ÇEKİMLERDE ÇOK KALORİ HARCADIK

ÇEKIMLERI geçtiğimiz sene ekim ayında sona eren filmdeki aksiyon ve dövüş sahneleriyle birlikte yoğun kalori harcandığını belirten oyuncular, "Toplamda 8 hafta süren film sonrası herkes iyi bir forma girmiş oldu. Bu zayıflığımız ondan kaynaklı. Aksiyon sahnelerinde de dublör kullanılmadı. Hepimiz kamera önündeydik. Film için Koreli dövüş hocasından özel eğitimler aldık" dedi.

ERCAN AKGÜN