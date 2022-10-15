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Haberler Sarmaşık Telmessos Antik Tiyatro’da konser

Telmessos Antik Tiyatro’da konser

15.10.2022

Telmessos Antik Tiyatro’da konser

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Telmessos Antik Tiyatro'da Muğla Üniversitesi Çok Sesli Müzik Korosu ve Kent orkestrası konser verdi. Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ve Muğla Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen konser dinleyenleri mest etti. Kent Orkestrası konseri ile başlayan etkinliğe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar ve çok sayıda seyirci katıldı. Muğla Üniversitesi Çok Sesli Müzik Korosu konseri ile devam eden etkinlikte üniversite öğrencileri sahne aldı.

MURAT YALÇIN

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