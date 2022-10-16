AKCİĞER kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında akciğer kanserine yenik düştü. Billur Kalkavan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, acı haber sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi.

Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimize kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" diye konuştu.