Ünlülerden taziye mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında 40 işçinin hayatını kaybetmesine, ünlüler dünyasından da taziye mesajları yağdı.

Aralarında Berk Oktay, Buray, Ece Seçkin, İbrahim Büyükak, Emre Altuğ, Sibel Can, Uraz Kaygılaroğlu, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Hande Yener, Serkan Kaya, Murat Boz, Acun Ilıcalı, Hadise, Ebru Gündeş, İrem Derici ve Hakan Ural'ın yer aldığı ünlü isimler, yaşanan acı olayın ardından sosyal medya hesaplarında üzüntülerini dile getirdi.

KONSERLER DE ERTELENDİ

Faciaya duyarsız kalamayan bazı sanatçılar ise konser programlarını ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Bu kapsamda Fuar Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan Kenan Doğulu konseri ve Alsancak Mumlu'da yapılacak olan Bilal Sonses konserleri de ertelendi.

ERCAN AKGÜN