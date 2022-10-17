Fadik Sevin Atasoy Produ’ya aday

Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen "Kardeşlerim"in şöhreti ülke sınırlarını aştı. atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Kardeşlerim" okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlıyor. Dizide Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildi.



GÖZLER ÖDÜL GECESİNDE

Fadik Sevin Atasoy bir röportajında proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamak harika bir fırsat. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar." Şimdi tüm gözler "Kardeşlerim"in başarısını anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.

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