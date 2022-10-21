Her hafta iki yıldız İzmir’de olacak

Bayraklı Turan'da başarılı iki yaz sezonu geçiren Mandarin Restoran'ın sahipleri Serkan ve Erkan Arslan kardeşler, kışlık mekan için kolları sıvadı. Bayraklı Salhane bölgesinde bu akşam kapılarını açacak restoran, canlı müzik konseptine ilave olarak Santos Club'u hayata geçiriyor.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

Talepler üzerine kışlık mekan açmaya karar verdiklerini belirten Arslan, "Yazı çok güzel geçirdik. Eşimiz, dostumuz ve müşterilerimiz, kışın da bu işi sürdürmemizi önerdi. Biz de mekan arayışına geçtik. Salhane'de 1115 metrekarelik binayı keşfettik. 2,5 aylık restorasyon sonrası, özel mimari çalışmayla iki güzel mekan hazırladık" dedi.

Pop ve arabesk müziğin güçlü isimleriyle anlaştıklarını belirten Arslan, "Her hafta yıldız isimleri müşterilerimizle buluşturacağız. DJ performanslarımız da olacak. Gece kulübümüzde ünlü DJ'lerle program yapmayı düşünüyoruz. Haftanın 7 günü hizmet verecek Mandarin'de her hafta 2 ünlü konserine yer vereceğiz. 3 haftada bir Güven Yüreyi sahnemizde alacak. Santos Club ise haftanın 5 günü açık olacak" dedi.

YEPYENİ BİR MİMARİ

OTURMALI düzende 450 kişi kapasiteli Mandarin Restoran, 19.00 ile 01.00 arası hizmet verirken, 300 kişilik Santos Club ise 21.00 ile 01.00 arasında açık olacak. Her iki mekan içerisine Ege Bölgesi'nde daha önce yapılmamış bir mimariyle hareketli loca sistemi yaptıklarını söyleyen genç işletmeci, müşteri yoğunluğuna göre raylı sistemin devreye girdiğini ve daha geniş bir oturma alanı sağladığını dile getirdi.

ERCAN AKGÜN