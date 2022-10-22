ATV dizisinin Cannes gururu

Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congres'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli, önceki gün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti.



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Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de atv'de bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli, önceki gün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine birlikte imza attığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil paylaşıyor. Daha önceki senelerde ise yine atv dizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de Sen Anlat Karadeniz, Ekim 2018'de ise Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'den seçilen tek dizi olarak listelere girmişti.

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