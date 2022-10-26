Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç vefat etti

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajında "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. Güler yüzü ve beyefendi duruşu ile milyonların kalbinde özel bir yere sahip olan Halit Kıvanç için 27 Ekim'de Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

DİĞER