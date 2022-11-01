Atatürk dizisine imzasını atacak

Uzun süredir gündemde olan Atatürk dizisinden ilk görüntüler geldi. Diziden ilk görüntülerin gelmesinin ardından yayın tarihi ve oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Dizide Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandıracak. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını ele alacak dizide ilk sezona dair bazı detaylı belli oldu.



3 YAŞINDA BAŞLADI

Atatürk dizisi, Cumhuriyetin 100. yılında; 2023'te ekranda olacak. Dizinin müziklerinde ise İzmirli başarılı müzik adamı Batu Şener'in imzası olacak. İzmirli genç müzisyen Batu Şener, sinema sektörünün kalbi Hollywood'un aranılan bestecilerinden biri olmaya devam ediyor. Müzik ile 3 yaşından beri uğraşan Şener, Türkiye'de 17 yıl büyük ustalardan klasik müzik eğitimi aldıktan sonra ABD'ye giderek Chicago'da yüksek lisans yaptı. 'Müzik için doğmuşum' diyen Batu Şener, Çanakkale türküsünü yeniden düzenledi. Şener, milyonların merakla beklediği Atatürk dizisinin her bölümü için de beste yapacak.



"EN BÜYÜK ESERİM OLACAK"

10 yıla yakın bir süredir Powell ile birlikte çalışan Batu Şener, bu sürede milyonlarca kişinin izlediği dev bütçeli Hollywood filmleri ve animasyonlarının müziklerine imzasını attı. Adını jeneriklere yazdıran Şener, ailesinin, İzmir'in ve Türkiye'nin gururu oldu. Batu Şener, "Bestecilik zor bir meslek. Tek başına bir odada saatlerce müzik yazmak kolay iş değil. Her gün çalışmaya, yeni eserleri öğrenmeye devam ediyorum. Ama benim en büyük eserim ve hayatımın eseri Atatürk'ün hayatını anlattığı dizinin müziğini yapmak. Bu kariyerimin en önemli parçası" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER