Büyük savaş başlıyor

Yalnız Kurt'un yeni bölümünde heyecan ve aksiyon bir an bile düşmüyor. Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır. Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır. Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır.



YOL AYRIMI OLACAK

Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir. Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır. Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir. Ama işler beklediği gibi gitmeyecektir!

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