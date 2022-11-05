Oyuncu Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı

ADANA'DA, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım'da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın (65), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro, "2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk. Ben her şeyimi kaybettim" dedi. Akın'ın bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan törene; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Akın'ın tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Sahneye getirilen Akın'ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

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