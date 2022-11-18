Zirvenin tek sahibi Kuruluş Osman

atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, reytinglerde her hafta olduğu gibi zirvede yer aldı. #Yılmayacağız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' 104'üncü bölümüyle izleyicilerinden tam not almayı başardı. Başarılı yapım, Tüm Kişiler'de %8,52 izlenme oranı ve %21,78 izlenme payı'yla birinci olurken AB'de %5,24 izlenme oranı ve %15,40 izlenme payı 20+ABC1'de %7,36 izlenme oranı ve %18,37 izlenme payı elde ederek diğer iki kategoride de Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

KADROYA İKİ YENİ OYUNCU

'Kuruluş Osman'ın 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünde ise izleyenleri heyecanlandıracak iki yeni karakter baş gösterecek. Dizinin kadrosunda katılan usta oyuncular Deniz Barut 'Valide İsmihan Sultan' ve Alpaslan Özmol ise 'Gürbüz Alp' karakterleriyle seyirci karşısına çıkacaklar. Kuruluş Osman'ın 104'üncü bölümünde; Osman Bey ve Alpları, Olof'un patlattığı madenden sağ salim kurtulmayı başardı. Osman Bey, yanında Bala Hatun ve Alplarıyla, Kayı Obasına çekilip büyük oyununu kurdu.

KAYI BAYRAĞI GÖKLERDE

ÖTE yandan madende yaralanan Alplarda obadaki şifahanede iyileştiler. Osman Bey'in yokluğunda yerine oğlu Orhan Bey vekalet etti ve Yenişehir'de nizam, Malhun Hatun'un da desteğiyle sağlandı. Osman Bey'in öldüğünü zanneden Olof ve Kantakuzenos ise Yenişehir'i yakmak için planlar yaptılar. Osman Bey, Olof'un adamı Dorik'e diz çöktürüp şimdiye kadar ki bütün suçlarını itiraf ettirip kılıcıyla tek hamlede cezasını kesti. Olof, Kayı Bayrağı'nın kalede dalgalandığını görünce öfkelendi. Osman Bey ise kendinden emin bir şekilde "İstediğin kadar böğür Olof! Sesin sesimizi dahi bastıramaz! Marmaracık gari Türk'ün mülküdür! Allahu Ekber!" sözleriyle karşılık verdi.