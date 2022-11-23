Armağan Çağlayan’a Ebru Gündeş’ten destek

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından, kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum" dedi. Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, yakın zamanda tedaviye başlayacağını da belirtti.

BENDEN DAHA GÜÇLÜSÜN

Ünlü isme geçmiş olsun mesajları yağarken Ebru Gündeş'ten de yakın dostuna bir destek mesajı geldi. Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum... Her zaman yanındayım. Dualarım seninle."