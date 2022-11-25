Halil Sezai ‘hakaret’ suçundan da ceza aldı

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tartışma sırasında darp ettiği için hapis cezası aldığı komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, bu kez 'hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı

'SEYİRCİME YANIT VERDİM'

Meriç'i dövdüğü için hapis yatan ve çıktıktan sonraki bir konserinde bu olaya atıfta bulunarak, "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten" demişti. Yaşlı adama hakaret etmekten hakkında dava açılan Halil Sezai dün hakim karşısına çıktı. Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan Halil Sezai Paracıkoğlu, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Paracıkoğlu, müzisyen olduğunu ve olay tarihinde konsere başlamadan önce seyircileriyle bir konuşma yaptığını söyledi. Paracıkoğlu, müştekiyle aralarında daha önceden husumet yaşandığını, seyircilerle de bu konuda sohbet ettiğini dile getirdi

'DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI'

Kendisine sorulan bir soru üzerine yanıt verdiğini söyleyen Halil Sezai, amacının hakaret olmadığını da iddia etti. Hakimin, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Paracıkoğlu, öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi durumda kabul edeceğini söyledi. Hüseyin Meriç ise sanığın yaşanan bu olaydan önce de kendisine yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemlerde bulunduğunu, yaşanan bu hakaret olayını çevresinden duyduğunu belirterek, şikayetini dile getirdi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı üzerine atılı 'hakaret' suçundan 5 ay hapse çarptırdı. Mahkeme, Paracıkoğlu'nun geleceği üzerindeki olası etkilerini gözeterek cezayı 4 ay 25 güne indirdi.

DARPTAN TUTUKLANDI

TUZLA'DA bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine şikayette bulunmuş, Halil Sezai Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül 2020'de tutuklanmıştı