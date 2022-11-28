Buse Varol ve Alişan’dan düşman çatlatan paylaşım

Dört yıl önce büyük bir aşkla dünya evine giren şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un evlilikleri, bir dönem yaşadıkları sarsıntılı günlerin ardından kaldıkları yerden tam gaz devam ediyor. 6 Mayıs 2018'de evlenen ve 2 çocuk sahibi olan çift, geçtiğimiz yıl Alişan'ın, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra uzun süre kendine gelememesi ve ailede bazı sıkıntıların baş göstermesi sonucu boşanmanın eşiğine gelmiş, her fırsatta ikilinin yollarını ayıracağı konusunda haberler yayınlanmıştı. Ancak Alişan ile Buse Varol yuvalarının üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başarmış ve yeniden evliliklerini sürdürmeye karar vermişti.





KIYAFETİ BEĞENİLDİ

O günden sonra, ünlü çift her fırsatta birbirine duydukları aşkı dile getirmekten çekinmeden yollarına devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Buse Varol, katıldığı bir davette iddialı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamaktan çekinmeyen Varol'un paylaşımlarına eşi Alişan iltifat ederek kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi.



ALİŞAN HİKAYEDE PAYLAŞTI

Buse Varol'un fotoğrafları bu arada hayranlarından da bolca beğeni ve olumlu yorumlar alırken, güzel sanatçı kocası Alişan'la poz vermeyi de ihmal etmedi. Eşiyle çektirdiği fotoğrafı ise şarkıcı Ali Şan Instagram hesabının hikayelerinde paylaşarak mutluluklarını sergiledi. Çiftin arkadaşları ve yakınları, bu paylaşımların ve Alişan'ın eşine iltifat eden yorumlarının ardından, "Buse ve Alişan aşklarıyla düşman çatlatıyorlar" demeden edemedi.