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Haberler Sarmaşık İsmail ve İlayda’dan Antalya’da ikinci düğün

İsmail ve İlayda’dan Antalya’da ikinci düğün

28.11.2022

İsmail ve İlayda’dan Antalya’da ikinci düğün
KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan İsmail Balaban ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İlayda Şeker, Kapadokya'nın ardından ikinci düğünü Antalya'da yaptı. Kırkpınar'da iki kez başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban ile TV'de bir yarışma programında tanıştığı İlayda Şeker'in nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Cam Piramit'te yapılan düğüne, çiftin aile ve arkadaşları katıldı. Çifti tebrik eden Böcek, daha sonra Balaban ile karşılıklı zeybek oynadı.
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