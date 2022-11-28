Safiye Soyman ve Faik Öztürk Zehra için sahnede

Marmaris'te yaşayan Ümran-Abdullah Dağ çiftinin 1 yaşındaki SMA hastası kızları Zehra Dağ için Fethiye'de gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk sahne aldı. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi salonundaki konser öncesi palyaço, fındık ile meri çocuklara gösteriler sunarken, konserin ilk bölümündede Barış Öztürk şarkılarıyla coşturdu.





FETHİYE'Yİ COŞTURDULAR

Marmarisli SMA hastası Zehra Dağ için gönüllü olarak Fethiye'ye gelen ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e ilgi büyük oldu. Sahneye önce çıkan Faik Öztürk birbirinden güzel türküler seslendirdi. Erik Dalı türküsünde izleyiciler de sahneye çıkarak oynadılar. Ardından Safiye Soyman'ın şarkılarıyla coşan seyirciler, ünlü çiftle bol bol fotoğraf çekildiler. Konserin sonunda düet yapan çift, SMA'lı Zehra'ya yardım için bu etkinliğe katıldıklarını söyleyerek hasta olan tüm çocuklara şifa dilediler.



■ ERDOĞAN CANKUŞ