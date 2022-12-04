Kendi cehennemlerinde yanıyorlar

atv'nin Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutan dizisi Yalnız Kurt 28'inci bölümüyle ekrana geldi önceki akşam. Türkiye-Yunanistan savaşını çıkarmak için uğraşan konsül ve Harun Karacabey, başarısız oldu. Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini veren hainler ilk olarak Emniyet Müdürü Ahmet Hemşinli'ye suikast düzenler. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verir...

ELİMİZDEN KAYIP GİTTİ

Kumandan'la Altay buluştuğunda, karışık duygular içindeki Yalnız Kurt'a Kumandan önemli bir ders verir: "Kendini karanlıkta belleyip aşkı güneş sayarsan geceyle gündüz birbirine karışır. Yüzdürmeye çalıştığın gemiler bizim seçtiğimiz hayata uygun değil. Zamanında çok önemli bir görev için babanın yerine amcanı Amerika'ya gönderdik. O hain Dahhak tarafından zaten işlenmiş, elimizden kayıp gitti. Baban evlendi, sen doğdun. Günü gelince amcan sadece babanı değil tüm hayallerini de öldürdü. Mukadderat elbet ama anladık ki kadim çeri olacak nefer anadan, babadan ve yardan geçecek Kurdoğlu... Başka türlüsü mümkün değil. Amcan Meryem'le ilgili duygularını anlamış ki bu anahtarı sana vermiş. Bu anahtarın açtığı kapının ardında babanın gönlünün derin odası var evlat. O dolabın içinde babanın hayallerini, size olan sevgisini bulacaksın. Senin ailenin katili olan adam seni yine ailenle vurmaya çalışıyor. Kafanı karıştırıp bunun peşine düşmeni istiyor. Batan güne doğru yürüyen kurt yalnızdır, yanında ailesi yoktur."

KABUSLARI OLACAĞIZ

Konsül toplantısında ise Yıldırım timi gündeme gelir. "Hesap verip bedel ödeyecekler. Kan istiyorum. Her biriniz görevlerinizi eksiksiz yerine getireceksiniz. Kadim çerileri bulup yok etme zamanı" der Harun Karacabey. Halit Yıldırım, "Kadim çeriler eskinin akıncıları gibi. Bunların hiçbir hareketi plansız, rastgele olmaz. Altay ve timinin saldırmalarının sebebi muhakkak plan dahilindedir. Bizi tuzağa çekmelerine izin veremeyiz" diye cevap verir.

Emniyet müdürüne ceza kesilmesi emrini de veren Karacabey, "Halkların intikamı, pençe kilidin rövanşı.. ne derseniz deyin, bir kılıfına uydurun. Hepsine saldıracağız. Kadim çerileri yok etmek için her cephede savaş başlasın" der. Kulübeye gelen bir kadim çeri de Altay'a konsül üyelerini göstererek, "Cephe değişti. Golyat kadim çerilere savaş açtı. Bu, iyilerle kötülerin kadim savaşı. Düşmanını tanı" der. Altay da bu çağrıya, "O zaman bkabus olur gece gibi üstlerine çökeriz" diye cevap verir. Mira, konsül üyesi dayısı Raşit ile Harun Karacabey'e gider. Halit'in hizmetinden memnun olmadığını söyleyen Karacabey, Raşit ve Mira'yı operasyonun başına geçirir, anarşi gruplarını hizmete angaje edilmesini ister.

KARACABEY'E SÜRPRİZ

"Halit ve Haruncan artık hayatımızda yok. Gani de arkasında PKK olmasına rağmen basit davranıyor. Kadim çerilerle savaşamadı. Altay'ı yok edecek en iyi adamı bulun bana" diyerek konuşmasını bitirir. Hemşinli suikastinden sonra Yıldırım Timi'nin çatıştığı kişilerin Haruncan'ın adamları olduğu anlaşılır. Viking, Hemşinli'nin vücudundan çıkarılan özel yapım kurşunları üretenlerle görüşür, ulaştığı adresi Altay'a gönderir. PKK/ YPG hicre evine baskın düzenleyen Yıldırım Timi, operasyona başlar. Başarılı operasyon sonrası sıra Harun Karacabey'e sürpriz yapmaya gelir...

'BU MUKADDES TOPRAKLAR SAHİPSİZ DEGİL'

EMNİYET Müdür Yardımcısı Enver, "Medusa'nın çocukları harekete geçiyor" diye haber verdiği kadim çeri ile bir konuşma yapar: "Golyat türlü tuzaklar peşinde ama bilsinler ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Eyüp Sultan Hz. Peygamber'le her savaşta bulundu. Türk milleti yüzyıllardır onun sancaktarıdır. İsterse yedi düvel gelsin. İstanbul'u koruyan nice Allah dostu var. Bu millete nasip olmuş mukaddes topraklar sahipsiz değildir."