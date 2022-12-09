Minik Tuana Sefo’yu okula getirdi

Bursa'da özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçildiği takdirde çocukların ve gençlerin sevgilisi rapçi Sefo'yu okula getireceğini ve tüm öğrencilere waffle dağıtacağını vaat eden 9 yaşındaki Tuana Ulusoy seçimi kazandı. Tuana'nın seçimi kazanması üzerine ünlü rap şarkıcısı Sefo okula geldi. Tuana'yla birlikte el ele okula giren şarkıcı, küçük kızla birlikte okul bahçesinde bir konuşma da yaptı.

WAFFLE İŞİNİ ÇÖZMELİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki özel bir okulda 'ilkokul temsilciliği' için adaylığını koyan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana başkan seçilmeyi başardı.

TUANA İLE EL ELE VERDİ

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde bir veli, Tuana Ulusoy'un vaatlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımı gören Sefo ise etkilenerek, "Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ancak waffle işini çözmesi lazım" ifadelerine yer verdi. Ardından okul yönetimiyle iletişime geçen şarkıcı Sefo, önceki sabah soluğu okulda aldı. Kendisini karşılayan okul temsilcisi Tuana ile el ele okula giren ve öğrenciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Sefo, okul yönetimi tarafından ağırlandı. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sefo, etrafını saran öğrencilerle sohbet ederek onların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Öğrencilere mini bir konser de veren Sefo böylece minik Tuana'nın vaadini yerine getirmesini de sağlamış oldu.

SÖZÜMÜ YERİNE GETİRDİM

Vaadini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy ise, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.