Umre ziyaretlerini yaptılar

MUSTAFA Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, umre ziyaretine gitti. Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Boşnak şarkıcı Emina Jahovic, umreye giderek sosyal medya hesabından da fotoğraflar paylaştı.

Ünlü boksör Mike Tyson ile umre ziyareti yapan DJ Khaled, "İkinci kez Mekke'de yürüyorum. Gözlerimden sevinç gözyaşları akıyor" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

ÜNLÜ boksör Mike Tyson ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen DJ Khaled, umre ziyareti gerçekleştirdi. DJ Khaled ve Tyson ihram kıyafetleri ile Kabe'yi tavaf ettiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan DJ Khaled, "İkinci kez Mekke'de yürüyorum. Gözlerimden sevinç gözyaşları akıyor. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Hepimiz için daha fazla barış, sevgi, mutluluk, sağlık ve korunma diledim. Allah büyüktür. Mike Tyson, hayırlı olsun kardeşim" dedi.