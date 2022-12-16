Ünlülere ‘Örtülü reklam’ cezası

ÜNLÜLERİN örtülü reklamlarına Reklam Kurulu 'dur' dedi. Son dönemde fahiş fiyatların yanı sıra vatandaşı aldatmaya yönelik reklamları nedeniyle de gündeme gelen zincir marketlerin ardından, bazı ünlüler de Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. Reklam Kurulu, Gamze Erçel Yıldırım'a 155 bin 712 lira ceza kesti. Ayrıca, Gülben Ergen, Sedef Kasabalı ve Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı örtülü reklamlara da 'durdurma' cezası verildi.

155 BİN LİRA CEZA

Şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, "gamze ercel" isimli Instagram hesabından 7 Temmuz'da yapılan üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının sosyal medya hesabının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti. Bu hareket ile markaya ve ürünlerine yönlendirme yapmak suretiyle markanın örtülü reklamının yapıldığını değerlendiren Kurul, Gamze Erçel Yıldırım'a 155 bin 712 lira ceza keserken, söz konusu reklamlara da 'durdurma' cezası uyguladı.