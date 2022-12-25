Siyaset ve iş dünyasını buluşturan açılış

Türkiye'nin her bölgesi ile birlikte Avrupa, Amerika, Orta ve Yakın Doğu'da pek çok ülkede seçkin inşaat projeleri ve mutfak mobilyaları sektörünün lider ismi Lineadecor Güzelbahçe Mağazası'nın açılışı İzmir'in çok sayıda simasını bir araya getirdi. Lineadecor Güzelbahçe'nin yetkili satıcısı ve Canca İnşaat Genel Müdürü Onur Başar Üçkan ve Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa İzmir Milletvekili Murat Bakan, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, önceki dönem Milletvekilleri Mehmet Ali Susam ve Aslan Savaşan, önceki dönem belediye başkanları Mehmet Ali Çalkaya ve Hamit Nişancı, İzelman Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir iş dünyasının temsilcileri ile Lineadecor satış ve pazarlama yöneticilerinin de aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

KİŞİYE ÖZEL İHTİYAÇLAR

İzmirli başarılı sunucu Mehmet Necati Şentürk'ün sunumunu üstlendiği açılışta konuşan Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri alıyoruz. Lineadecor'un AR-GE departmanında tasarlanan birbirinden şık modelleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu talepleri çok dikkatlice değerlendiriyoruz. Güzelbahçe Mağazamız ile bölge halkının talepleri doğrultusunda modüler mutfak olanaklarını genişletip, kişiye özel ihtiyaçlara cevap verebilmeyi ve mutfaklarda farklı çözümlerle müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldık" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ

Lineadecor Güzelbahçe'nin Temsilcisi Onur Başar Uçkan ise, "Yıllardır faaliyet gösterdiğimiz inşaat ve mobilya sektöründe İzmir'in çeşitli bölgelerinde vatandaşlarımıza en iyi kaliteyi sunmak için çalışan bir firmayız. Ülkemizin ve şehrimizin daha güzel günlere kavuşacağına olan inancımızla, işlerimizi bir adım ileriye taşımak ve İzmirlilere daha farklı alanlarda iyi hizmet vermek adına Lineadecor Güzelbahçe Şubemizi açtık. İzmir gibi gastronomi alanında dünya çapında ünlü olan bir şehrin yemeklerinin yapılacağı mekanlar olan mutfaklarımızın da dünya çapında olması için halkımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

BAŞARILAR DİLEDİ

GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı Mustafa İnce ise aynı zamanda Büşükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Onur Başar Uçkan'ı kutlayarak başarılar diledi. İnce, Uçkan'a Mustafa Kemal Atatürk Tablosu ve Türk Bayrağı armağan etti. Açılış müzik dinletisi ve ikramlarla sürdü.