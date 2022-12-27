2022’de ‘Evet’ dediler

Magazin dünyasında 2022'de evlenenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu isimler arasında yıllarca bekleyenler de var, yıldırım hızıyla dünya evine girmeye karar verenler de... İşte düğünleri de gelinlikleri de çok konuşulan ünlüler:

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup: Mustafa Sandal ikinci kez nikah masasına 11 Haziran'da Melis Sütşurup ile oturdu. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' dedi.

Aslı Enver - Berkin Gökbudak: 12 Kasım'da dünya evine girdi. Güzel oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy: Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile 10 Eylül'de evlendi. Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Hadise - Mehmet Dinçerler: Ünlü isim Hadise, bir yıl ilişki yaşadığı Mehmet Dinçerler'le 30 Nisan'da evlendi. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy: Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy 25 Şubat'ta Alaçatı'da evlendi. Çiftin davetine aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

Erman Toroğlu - Ezgi Yavuz: Erman Toroğlu ile avukat Ezgi Yavuz 2022'nin ilk günü dünya evine girdi. Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük Yavuz ile sade bir törenle evlendi.

Ebru Şahin-Cedi Osman: Makedonya'da nikah masasına oturan Ebru Şahin ve Cedi Osman, ardından Çeşme'de düğün yaptı. 1 Temmuz'da yapılan düğünde gelin arabası ilgi odağı oldu.

Merve Boluğur-Mert Aydın: Merve Boluğur'un DJ Mert Aydın ile evliliği kısa sürdü. Çift 44 gün sonra boşandı.

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu: Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu ise 15 Temmuz'da hayatlarını birleştirdi.

Petek Dinçöz-Nida Büyükbayraktar: Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, 16 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.

Nihat Doğan - Arezoo Gharlar: Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla 13 Ağustos'ta evlendi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Engincan Ural - Merve Kaya: Hakan Ural ve Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural 9 Ekim'de evlendi. Ünlü şarkıcı Sibel Can gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı: Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 25 Haziran'da Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında yapıldı.

Seda Sayan-Çağlar Ökten: 24 Nisan'daki nikahları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Gecede Seda Sayan, Gülşah Saraçoğlu imzalı gelinlik giydi. Çağlar Ökten'in damatlığına

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç: Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta evlendi. Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.