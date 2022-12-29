2022’nin acı kayıpları

Geçtiğimiz son 2 yılda birçok ünlü isim korana virüs nedeniyle yaşama veda etti. 2022 de erken ölümlerin yaşandığı bir yıldı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, usta gazeteci Hıncal Uluç, spor dünyasının duayen ismi Halit Kıvanç, oyuncu Billur Kalkavan, müzisyen İlhan İrem ve daha birçok ünlü isim hayata gözlerini yumdu.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER

"Bizimkiler" dizisindeki 'Almancı Davut'un eşi rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Güzin Çorağan, yüzlerce sinema karakterine sesiyle hayat veren Ayhan Kahya, oyuncu İsmail İncekara, Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülend Özveren... İşte 2022 yılında yaşamını yitiren isimler...

HINCAL ULUÇ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti. Usta gazetecinin ölüm haberi tüm ülkede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CÜNEYT ARKIN

Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 84 yaşında vefat eden Arkın'ın ölümü 2022'nin en üzücü olaylarından biri olarak hafızalara kazındı.

İLHAN İREM

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında İstanbul'da hayata veda etti. Usta sanatçı böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu.

AKREP NALAN

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan 'Akrep Nalan' olarak tanınan pop müzik şarkıcısı Füsun Nalan Açın, 68 yaşında evinde ölü bulundu. Açın'ın bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

HALİT KIVANÇ

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç da 2022'nin kayıplarından biri oldu. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Kıvanç'ın acı haberini oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun" mesajıyla açıkladı.

BİLLUR KALKAVAN

Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın Koç Üniversitesi Hastanesinde vefat ettiğini şarkıcı Yonca Evcimik, "Canım Billur.. benim çocukluk, hovardalık arkadaşım.. Mekanın cennet açık olsun" sözleriyle duyurdu.

PAKİZE SUDA

Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, yaşam mücadelesinden galip çıkamadı.

HAYDAR DÜMEN

Tüm Türkiye'nin büyük sevgi ve saygı gösterdiği psikiyatrist Haydar Dümen, korona virüse yenilen isimlerden oldu. 92 yaşındaki Dümen, Ulus'taki Arnavutköy Mezarlığı'na defnedildi.