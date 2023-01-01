Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır

Yalnız Kurt, 32'nci final bölümüyle atv ekranına geldi önceki akşam. Salur kazan yedi başlı ejderhayı öldürdü. Devleti her cepheden çökertmeye çalışanlar Yalnız Kurt'un, Yıldırım Timinin, istihbarat listesini canı pahasına koruyan Emniyet güçlerinin darbeleriyle büyük darbe aldı, yerle bir oldu. Konsül, Halit Yıldırım başkanlığında toplandı. Fettah Dahhak tarafından, Kadim Çerilerin çetin bir savaşa girildiği mesajını gönderildi. İstanbul konsülünün yok edilemeyeceği rahatlığıyla çalışmalarını sürdüren üyeler, fikir çatışmalarıyla birbirine düştü.

TEMİZLİK HAREKATI

Konsülün durumundan endişe edenler, dağdaki örgütün bile parçalanmaya başladığını dile getirerek otorite boşluğuna dikkat çekti. "Yeni bir dönem başlıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde toptan bir temizlik harekatı başlatılacak" diyen Halit Yıldırım sözü FETÖ'cü Yücel Müdür'e bıraktı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küresel güç olmasını sağlayacak birçok hamle Fettah Dahhak'ın devletin içine sızdırdığı kadrolarla engellendi. Son aşamada devleti ele geçirmek için yapılan son hamle yarım kaldı. Son 6 yıl içinde devlette yapılanma yeniden başladı. Ordu, istihbarat ve emniyet olmak üzere kritik noktalarda eskiye dönüş başladı. Kadim Çeriler ise etkili çalışmaya başladı. Fettah Dahhak'ın idaresinde hüküm verdiğimiz alanlarda artık etkisiz olmaya başladık. Milli İstihbaratçılar her yerde Türkiye'nin gözü kulağı. Onlar sayesinde çok önemli operasyonlar yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi istediği gibi yürüyor, ön plana çıkıyor."

İSTİHBARATÇILARIN PEŞİNDELER

Kozmik oda operasyonunda bu kişilerin önlerinin kesildiğini, gizli istihbaratçıların ortaya çıkarıldığını düşünen hainler, ele geçirilemeye listenin peşine düştü. Bu listeyi hibrit terör, CIA, PKK, YPG, IŞİD ve Asaya'ya kadar tüm silahlı örgütlere bu listeyi servis etme planı yaparlar. Bu kişileri tek tek imha edip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir daha böyle bir kadro oluşturamayacağı hayalini kurarlar. Listenin yetim kurtlarda, Tekin Giritli'de olduğunu öğrenip onun peşine düşerler. Oysa bilmedikleri bir şey vardı, Viking bu listeyi canı pahasına savundu. Kaçırılan Tekin Giritli türlü işkencelere göğüs gerdi. Ele geçirdikleri belleği şifresiz açamadıkları için Viking ellerinde esir düştü. Tekin Giritli, Yıldırım Timi ve Yetim Kurtlar tarafından kurtarıldı. Kahraman vatan evlatları bu sınavı da verdiler. Görevleri başarıyla yerine getirilmiştir. Kulübede ekip toplanmışken Altay ve Kumandan bahçede konuşurlar. Yalnız Kurt, hiç beklenmeyen bir anda FETÖ'cü Yücel Müdür'ün tetikçisi tarafından atılan kurşunla hayata veda eder.

KONSÜL TARİHE GÖMÜLDÜ

Doğan Sakınmaz, konsül üyelerini tehdit ederek konsüle sızmayı başarır. Ama bu, pislik yuvasındaki tüm hainlerin sonu olur. Sakınmaz, kadim çerilerle ilgili bildiklerini anlatmaya geldiğini söyler. Davut Bahadır'ı tanıdığını anlatan Doğan Sakınmaz, Kumandan'ın Salur Kazan'ın hikayesini anlattığını söyleyerek, hikayeyi anlatır ve "Salur Kazan ejderhanın 7 başını birden almış, efsanenin sonu" diye bitirir konuşmasını. Sakınmaz, Gazi Mustafa Kemal'in sözleri 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır' dedikten sonra hepsini tek tek yok eder. İstanbul konsülü hain planları ve üyeleriyle tarihe gömülür.