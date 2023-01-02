Türkiye 2023’ü coşkuyla karşıladı

İzmir'de vatandaşlar 2023'e şarkıcı Gülşen'in sahne aldığı konserle girerken, on binlerce İzmirli soğuk havaya aldırış etmeden meydanı doldurdu. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Saatler tam 00.00 gösterdiğinde havai fişek gösterisi ile coşku tavan yaptı. Gülşen, ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir'de düzenlerken, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.





KARACA SAHNEDE BABASINI ANDI

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ise Swissotel Büyük Efes'te sahne aldı. Karaca yılbaşı programına hüzünlü bir başlangıç yaptı. Yıllardır görüşmediği ve Aralık 2011'de kaybettiği babası Ali Büyükkaraca'yı hatırlayan ünlü şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Konuşmanın ardından duygusal anlar yaşayan ve parçaya geçmeden önce gözyaşlarını silen Karaca, ilerleyen dakikalarda hareketli çalışmalarla ortamın havasını değiştirmeye çalıştı. Kaya İzmir Thermal & Convention'da konser veren Derya Uluğ ise konuklara coşkulu bir gece sundu. Üzerinde taş ve metal süslemeleri olan bembeyaz bir kostümle sahneye çıkan güzel popçu, güçlü sesiyle, otel müşterilerine muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı. Hareketli parçalarda herkesi dans ettiren Uluğ, gecenin sonuna kadar bitmeyen enerjisiyle sevenlerine sahneden eşlik etti.

TURİSTLER, TEOMAN VE GECE YOLCULARI İLE EĞLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şarkıcı Teoman sahne aldı. Alanı dolduranların keyifli dakikalar yaşadığı konserde, yeni yıla saniyeler kala geri sayım yapıldı. Yerli ve yabancı turistler, 10'dan geriye sayarak 2023'e coşkuyla girdi. Fethiye'de yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sena Şener konseri renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği konserde sevilen şarkılarını seslendiren Sena Şener, Fethiyelilere keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı. Beşkaza Meydanı'nı dolduran çok sayıda vatandaşın izlediği konserde yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris ilçesinde 'Marmaris'de yeni yıl heyecanı başkadır' sloganıyla, 29 Aralık'ta başlayan ve yeni yılın ilk saatlerine kadar devam yılbaşı etkinlilerine binlerce kişi katıldı. Seyirciler meydana getirilen yapay kar altında Gece Yolcuları grubunun şarkıları eşliğinde 2022'ye veda etti. 2022'nin son gecesi düzenlenen yılbaşı gecesi programı için Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede akşamın ilk saatlerinde DJ Muzo hareketli şarkılarla gelenleri eğlendirdi. Saat 22.00 de sahneyi devralan Gece Yolcuları sevilen şarkıları seslendirerek Marmarislilere unutamayacakları bir konser verdi. Gece Yolcuları Grubu 2023'e saniyeler kala geri sayım yaparak alanı dolduran Marmarislilerle birlikte 2023'e girdi. Atatürk Meydanı'na getirilen yapay kar aracı ile konseri izlemeye gelen vatandaşların üzerine ve sahneye kar yağdırıldı.







KARSIZ YILBAŞI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeni yılı karsız karşıladı. Uludağ'da beklenen kar yağışının düşmemesi nedeniyle 2023 yılını karlarla karşılamak isteyen bazı turistler rezervasyonlarını iptal etti ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü. Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen bazı turistler ise Oteller Bölgesi'nde düzenlenen etkinliklerle yeni yılı karşıladı.





MEŞALELİ KAYAK

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

İstanbul'da ise kutlamaların adresi Taksim ve İstiklal'di. Binlerce yurttaş ışıklarla rengarenk hale getirilen Taksim Meydanı ve Galata Kulesi'ni izlemekten gözünü alamadı. Yeni yılın coşkuyla kutlandığı bir diğer yer ise Beşiktaş Barbaros Meydanı oldu. Yılbaşı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Murat Boz, Barbaros Meydanı'nda konser verdi. Binlerce vatandaş konser alanını doldurdu. Konsere giden vatandaşlar yeni yılı doyasıya kutladı. Yeni yıla ilk dakikalarında İstanbul boğazının farklı noktalarından yapılan havai fişek gösterileri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kuzguncuk sahiline gelen vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi. İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.



DENİZE GİREREK KARŞILADILAR

Antalya'da yaz- kış denize girenler grubu, 2023'ü de Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı. Yaklaşık 20 yıldır yaz- kış denize girenler grubu, pandemi dönemi haricinde her sene yeni yıla denizde girerken, bu yıl geleneklerine devam etti. Toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, sahilde yaktıkları ateş ile ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 10'dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.



ERCAN AKGÜN/ OSMAN AKÇA/ MURAT YALÇIN



