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Haberler Sarmaşık Kazayı gören kamera yok!

Kazayı gören kamera yok!

7.1.2023

Kazayı gören kamera yok!
OYUNCU Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olan sürücü Elif N. hakkında hazırlanan iddianame, iade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, olay anı ile Haydar Ulusoy'un kazadan önce alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamera kayıtlarının temin edilmediği, ayrıca kaza yerinde keşif yapılmadığı için iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, "olay yerini gören güvenlik kameralarının bulunmadığı" bilgisini ekleyerek iddianameyi yeniden mahkemeye gönderdi. İtiraza ilişkin nihai kararı Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi verecek. 4 Aralık 2022'de meydana gelen kaza Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde meydana gelmiş, yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarpan sürücü, ölümüne neden olmuştu.
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