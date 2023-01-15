Ateş Kuşları sezonun en iyi açılışını yaptı

Duygu yüklü hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen ATV'nin yeni dizisi 'Ateş Kuşları', cuma günü ekrana gelen ilk bölümüyle harikalar yarattı. 'Ateş Kuşları' ilk bölümüyle, Tüm Kişiler Kategorisi'nde yüzde 8.50 izlenme oranı, yüzde 18.76 izlenme payı, AB'de yüzde 5.33 izlenme oranı, yüzde 13.44 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 7.04 izlenme oranı, yüzde 15.36 izlenme payı elde etti. 'Ateş Kuşları' Tüm Kişiler'de tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

ADALETİN BU MU DÜNYA

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümüne duayen isim Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Adaletin bu mu dünya' şarkısı, Mercan'ın 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna verdiği, "Biz büyümüyoruz ki, 13 yaşında filan ölüyoruz!" cevabı ve Kara'nın "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri damga vurdu ve izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı.

OYUNCU KADROSU ÇOK İYİ

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı 'Ateş Kuşları' dizisinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.

ADINI GÜLAYŞE KOYDULAR

23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya... Bu Gülayşe olsun, gülsün." diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler. Öte yandan, bu 5 sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkardı. Aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.