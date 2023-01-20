Özdilek İzmir’de yarıyıl tatili heyecanı başlıyor

ÖZDİLEK İzmir, yarıyıl tatili boyunca minik misafirlerini eğlenceli etkinlikler ve öğretici çocuk atölyeleriyle buluşturuyor. Eğlenceli danslar, geleneksel oyunlar, renkli gösteriler ve birbirinden öğretici ve keyifli atölyelerle yarıyıl tatili heyecanı Özdilek'te başlıyor. Özdilek İzmir, yarıyıl tatiline özel olarak 21 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek birbirinden eğlenceli etkinliklerle minik misafirlerine çok keyifli anlar yaşatacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERLE DOLU

Her hafta sonu çocuklar, Minik Doktorlar Atölyesi'nden Pilotlar Atölyesi'ne, Minik Bilim İnsanları Atölyesi'nden Minik Denizciler Atölyesi'ne kadar pek çok farklı etkinlikte, keyifli ve verimli vakit geçirecek. Günde 3 seans halinde olmak üzere 14:00 - 15:30 ve 17:00 saatlerinde ücretsiz yapılacak atölyelere, 4 - 12 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek. Minik misafirler velileri eşliğinde, etkinliklerden yarım saat önce etkinlik alanında kayıt yaptırabilecek. Eğlence ve oyun dolu dakikalarla unutulmaz bir tatil anısı için 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Özdilek İzmir'e uğramayı unutmayın!