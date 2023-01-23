Mis kokulu festival

Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye büyük bir ekonomik hareketlilik getiren festivalle hem bölge halkının hem üreticinin yüzü güldü.



100 BİN ZİYARETÇİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle nergis üretim sektörünün büyük ivme kazandığı Karaburun'da festival rüzgarı esti. 5. kez düzenlenen Karaburun Nergis Festivali'ne yurt dışı ve şehir dışından binlerce kişi akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç konvoyları oluştu. Nergis Festivali'yle üreticilerin de yüzü güldü. Hem nergis hem de yerel el ürünleri alışverişi yapan ziyaretçiler, Karaburun'a özgü lezzetleri de tatma fırsatı buldu. Festivalin ilk günü 100 bin ziyaretçiyi geçtiklerini ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Bugün Karaburun'da Türkiye'nin her yerinden misafirleri ağırlıyoruz. Ünümüz sadece ülkemizle sınırlı kalmadı, yurt dışından da yoğun katılım var" dedi.

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