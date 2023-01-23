Zeynep Bastık soluğu sahnede aldı

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalan Zeynep Bastık, iyileşti ve soluğu sahnede aldı. Konserler serisine önceki akşam Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezinde start veren Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Zeynep Bastık, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Zeynep Bastık, Azeri kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.



SEVENLERİYLE KUTLAYACAK

Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil Koza Genç Tasarımcılar Yarışmasında 2. olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi. Azerbaycan konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü İstanbul'da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak. Zeynep Bastık'ın konser biletleri de satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile gördü.

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