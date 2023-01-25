Kum döktüren ilaç gibi besinler

Vücuda giren bazı kimyasal bileşikler, vücut ısısında idrarda çözünemez. İdrarda çözünemeyen bu kimyasal maddeler uzun bir süre katı halde kalır. Eğer çok fazla miktarda vücuda girmişse ve hala vücuttan atılmamışsa, ağrı ve sancılı şekilde idrar yollarından çıkmaya çalışır. Kum dökme adı verilen bu durum kişiye sancı ve ağrı yaşatır. Kum dökme sırasında alınan bitkisel destekler ile ilaca gerek kalmayabilir. İşte kum dökmenizi kolaylaştıracak ve ağrınızı azaltacak besinler...

Kuşburnu

Böbreklerden kum dökme esnasında en çok rahatsız edici şey oluşan ağrılardır. Kuşburnu ezmesi ya da çayı, kum dökme esnasında meydana gelen sancıları hafifletmektedir. Kuşburnunda yer alan antioksidan maddeler, vücutta çözünmesi zor olan kimyasal bileşikleri çözer ve idrar yoluyla atılmasını kolaylaştırır.



TURŞU SUYU

Sirke ile hazırlanan turşu suyunun kum dökme için etkisi oldukça büyüktür. Kum dökme sancısı çekenlerin gün içinde içeceği 1 bardak turşu suyu, kum dökmenin yaşattığı etkileri ortadan kaldıracaktır. Turşu suyu böbrekleri rahatlatan bir güce sahiptir.

YEŞİL ÇAY

Düzenli yeşil çay tüketenlerin böbrek fonksiyonları sağlıklı şekilde işlediği için kum oluşumu da önlenir. Şayet kum dökme sorunu ile yeni tanıştıysanız ve bu durumdan bitkisel yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız gün içinde 2 fincan taze yeşil çay tüketebilirsiniz. Yeşil çay böbreklerin ve idrar yollarının temizlenmesini kolaylaştırmaktadır.

ELMA SİRKESİ

ELMA sirkesinde bulunan faydalı asitler, kum dökme sorununu ortadan kaldırmaktadır. Elma sirkesi ile hazırlanan salata ve turşu gibi besinleri tüketerek, etkilerini görebilirsiniz. Kum dökmenin meydana getirdiği ağrı ve sancıdan kurtulmak için 2 litre suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek gün içinde içebilirsiniz.



ARDIÇ MEYVESİ

Kum dökme tedavisi yanında kum oluşumunu önleyici olarak önerilen ardıç meyvesi, idrar yollarını koruma görevini taşımaktadır. Ardıç meyvesini düzenli ve ölçülü tüketenlerin kum dökme hastalığına yakalanma riski çok düşük. Ayrıca kum dökme şikayeti olanlar düzenli olarak ardıç meyvesi tüketerek kristallerin temizlenmesine destek olabilir.



SARIMSAK

Sarımsakta allisin maddesi yer alır. Bu faydalı madde böbreklerde oluşan taşların kolayca atılmasını sağlar. Antibiyotik etkili sarımsak, idrar yollarındaki enfeksiyonu da temizler ve kum dökme sürecini daha rahat atlatmanızı sağlar.



KUM DÖKTÜĞÜNÜZÜ NASIL ANLARSINIZ?

İdrarı tamamen boşaltamama



İdrar yaparken yanma



İdrarda kötü koku



Süreklı idrara çıkma isteği



Bulantı ve kusma hissi



Sindirim sisteminin bozulması, kabızlık ve ishal



Kasıklarda kramp ve ağrı



Enfeksiyon durumunda ateş ve titreme



İdrarda görülen kum benzeri küçük cisimler