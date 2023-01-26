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Haberler Sarmaşık Oyuncu Aydemir Akbaş kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser olduğum netleşti

Oyuncu Aydemir Akbaş kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser olduğum netleşti

26.1.2023

Oyuncu Aydemir Akbaş kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser olduğum netleşti

Oyuncu Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını açıkladı. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. 10 yıl önce de kansere yakalanan ve atlatan Akbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam... Sevenlerime, yakınlarıma Aydemir Akbaş selamlar sevgiler."

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